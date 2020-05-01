«Белье на свежем воздухе»: невеста Роналду порадовала жарким фото

Спорт

Невеста нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду 26-летняя Джорджина Родригес любит демонстрировать свою прекрасную физическую форму. Видео тренировки в условиях карантина, который звездная пара проводит на родине футболиста на острове Мадейра, девушка разместила на своей странице в Instagram. И, надо сказать, подготовка Джорджины действительно впечатляет.

Не гнушается Родригес и домашней работы. В частности, может самостоятельно развесить постиранное белье на террасе с прекрасным видом на океан, причем делает это в весьма откровенном наряде. «Белье на свежем воздухе», – подписала девушка пикантное фото, которое за четыре часа набрало почти два миллиона лайков (всего у Джорджины 17,8 подписчиков в Instagram).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста постригла Криштиану Роналду на карантине, и оба остались довольны результатом.

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