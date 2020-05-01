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Происшествия

Под Днепром упал самолет, есть жертвы: детали и фото трагедии

18:53 1 мая 2020 360
Под Днепром упал самолет, есть жертвы: детали и фото трагедии
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Под Днепром 1 мая в районе улице Березинской упал частный одномоторный самолет «Грумман». Ранее аварийную посадку совершил истребитель ВСУ в Мелитополе.

Инцидент произошел около 17:30.

Предварительно, при заходе на второй круг пилот не справился с управлением, в итоге самолет упал за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка» и загорелся. Пилот и пассажир самолета погибли.

Возгорание на месте авиакатастрофы локализовали за 20 минут, а к 17:10 полностью потушили.

Полиция выясняет личности погибших.

Начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач показал фото и видео с места инцидента.

Напомним, в сети появилось видео опасного маневра, предпринятого экипажем российского истребителя СУ-35, который в международном пространстве над Средиземным морем приблизился на опасное расстояние (7,62 метра!) к самолету ВВС США.

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