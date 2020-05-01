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Друзья Кадырова устроили переполох в Харькове: в сети показали их фото
В Харькове чеченские спортсмены устроили гонки, которые привели к созданию аварийной ситуации на дороге. Ранее в Харькове задержали женщину, которая несла в пакете голову своей дочери.
Как сообщает NewsRoom, о ситуации в одном из харьковских пабликов рассказала женщина, которую иностранцы подрезали на дороге.
На однополосной дороге ее на большой скорости обогнал автомобиль Toyota Camry. Затем машина остановилась возле ресторана и из нее вышли двое мужчин кавказской внешности.
«Один из них подошел ко мне, когда увидел, что я фотографирую номера», — утверждает автор.
Мужчины представились борцами, выступающими, по их словам, за Украину.
Однако на фото, которое выложила автор поста, — Toyota Camry с российскими номерами. Этот же автомобиль присутствует в Instagram бойца смешанных единоборств Асхабова. По информации из открытых источников, в 2012 году братья-близнецы Хасан и Хусейн Асхабовы перебрались во Францию.
На страницах братьев есть также снимок с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Это фото подписано: «Шеф».
Ранее сообщалось, что Кадыров выбрал себе странного телохранителя.
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