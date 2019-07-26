«Кадыровюгенд»: глава Чечни назначил своим телохранителем 6-летнего ребенка (видео)

Мир

Лидер Чечни Рамзан Кадыров написал в Instagram, что у него есть 6-летний охранник.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — уверен глава Чечни.

По словам Кадырова, он наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах интернета.

«Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт», — написал Кадыров.

Директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев, которого назначили «куратором» мальчика, опубликовал в своем аккаунте видео отдыха Магомед-Эми после «тяжелой ночи на боевом посту». На кадрах ребенок спит, держа в руках изображение Рамзана Кадырова.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Кадыров пообещал наказать каждого, кто будет оставлять критические комментарии в социальных сетях.

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