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«Кадыровюгенд»: глава Чечни назначил своим телохранителем 6-летнего ребенка (видео)
Лидер Чечни Рамзан Кадыров написал в Instagram, что у него есть 6-летний охранник.
«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — уверен глава Чечни.
С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! Я наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах Интернета. Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт. Курировать работу моего охранника будет помощник Главы ЧР, директор ЧГТРК «Грозный» @groznytv Ахмед Дудаев @ahmed_95kra. Я поздравляю Магомед-Эми со вступлением на этот важный и ответственный пост! Желаю ему вырасти большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества! #Кадыров #Россия #Чечня #Газиев
По словам Кадырова, он наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах интернета.
«Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт», — написал Кадыров.
Директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев, которого назначили «куратором» мальчика, опубликовал в своем аккаунте видео отдыха Магомед-Эми после «тяжелой ночи на боевом посту». На кадрах ребенок спит, держа в руках изображение Рамзана Кадырова.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Кадыров пообещал наказать каждого, кто будет оставлять критические комментарии в социальных сетях.
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