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"Сердце останавливается": освобожденный из плена украинец рассказал о пытках
Бывший заложник боевиков «ЛНР» Сергей, которого они задержали якобы за покушение на своего тогдашнего главаря Игоря Плотницкого, рассказал о постоянных избиениях в плену. Напомним, он вернулся в Украину в рамках обмена 16 апреля.
По его словам, избиения продолжались непрерывно в течение 3−4 дней. Чтобы не умер от шока, пленному оказывали некое подобие медицинской помощи. Мужчина признался, что ему до сих пор больно ходить и пожаловался на серьезные проблемы с сердцем.
Террористы обвиняли мужчину в том, что он «продал родину», на что он отвечал им, что его родина — это Украина.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшие военнопленные, освобожденные в рамках обмена 16 апреля, вышли из обязательной обсервации. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что по результатам ПЛР-тестов инфицированных среди них не выявлено.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?