Ким жив: лидер Северной Кореи появился на публике впервые за 20 дней

Мир

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, о состоянии здоровья которого ходили противоречивые слухи, впервые за 20 дней появился на публике.

Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

По информации издания, глава КНДР присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда. Отмечается, что это его первое публичное выступление за последние 20 дней.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — цитирует агентство официальные источники КНДР.

Ранее перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который сбежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах власти Южной Кореи, назвал сообщения о смерти Ким Чен Ына почти на сто процентов точными. Он утверждал, что Ким Чен Ын умер в прошлые выходные.

Напомним, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика.

Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье. 26 апреля, советник президента Южной Кореи по вопросам внешней политики Мун Чанг Ин заявил американскому телеканалу Fox News, что Ким Чен Ын жив и здоров, и находится в районе Вонсан с 13 апреля.

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