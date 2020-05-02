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Мир

Пандемия коронавируса: глобальный режим чрезвычайной ситуации продлен еще на 90 дней

11:53 2 мая 2020 110
Эмблема Всемирной организации здравоохранения
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принял решение о продлении действия глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Напомним, на днях ВОЗ предупредила о последствиях поспешной отмены карантина.

Как сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, 18 экспертов и 13 консультантов приняли это решение единогласно.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», — прокомментировал решение Гебреисус.

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации будет созвано в течение 90 дней.

Напомним, по состоянию на 09:55 2 мая во всем мире было выявлено 3 миллиона 402 тысячи 18 случаев заражения коронавирусом, 239 тысяч 622 инфицированных скончались. Уровень смертности составляет 18%.

В Украине по состоянию на 9:00 насчитывалось уже 11 тысяч 411 инфицированных COVID-19, за сутки эта цифра увеличилась на 550.

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