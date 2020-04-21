Мир

Во Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что главная борьба против коронавируса еще впереди, предупредили, что людям нужно принять жесткий карантин, который изменил их образ жизни, до тех пор, пока пандемию коронавируса не удастся полностью обуздать.

По мнению регионального директора ВОЗ по странам западной части Тихого океана Такеши Касаи, отмена карантина должна проходить постепенно с учетом ситуации с заболеваемостью в каждой отдельной стране.

В организации считают, сообщает агентство Reuters, что пока не будет найдена и подтверждена испытаниями вакцина от коронавируса, людям не следует рисковать с отменой или даже ослаблением карантина. До полного прекращения пандемии, образ жизни в условиях карантина должен стать нормой для человечества.

Отметим, заявление высокопоставленного чиновника ВОЗ прозвучало на фоне протестов против карантина в некоторых странах Европы, США и Южной Америки.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о неправильных действиях организации по борьбе с коронавирусом. Он также заявил о прекращении финансирования ВОЗ.

В Украине массовые нарушения карантина выявили на Пасху. Полиция открыла пять уголовных дел.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter