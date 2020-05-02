26.94 / 27.16 29.09 / 29.46
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Звезда НБА прислал торт семье Коби Брайанта на день рождения погибшей дочери (фото)

11:59 2 мая 2020 195
Звезда НБА прислал торт семье Коби Брайанта на день рождения погибшей дочери (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Испанский звездный баскетболист Пау Газоль, на протяжении семи сезонов, с 2008-го по 2014-й, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс» (всего в НБА испанец провел 20 лет), прислал торт вдове Коби Брайанта на день рождения дочери Джианны, которая погибла вместе с отцом в результате падения вертолета 26 января этого года.

Пау Газоль выступал с Брайантом за "Лейкерс" на протяжении семи сезонов

2 мая Джианне исполнилось бы 14 лет. Мать трогательно поздравила свою дочь с днем рождения. «Мама любит тебя настолько сильно, что невозможно описать словами. Ты навсегда останешься частью моей души. Я скучаю за тобой каждый день. Хотелось бы однажды проснуться, и чтобы ты была рядом со мной. Я скучаю за твоей улыбкой, за твоими объятиями и твоим смехом. Я скучаю за всем, что связано с тобой, Джиджи. Я тебя очень люблю!» — написала Ванесса, прикрепив фото Джианны.

Также вдова Коби Брайанта призвала всех подписчиков (а их у Ванессы более 14 миллионов) в этот день одеться в красное, потому что красный — цвет любви и жизни — был любимым для Джианны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коби Брайанта и его дочь Джианну тайно похоронили в Калифорнии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Забыли о карантине: в сети появилось видео отдыхающих на побережье Азовского моря

Забыли о карантине: в сети появилось видео отдыхающих на побережье Азовского моря

Эмблема Всемирной организации здравоохранения

Пандемия коронавируса: глобальный режим чрезвычайной ситуации продлен еще на 90 дней

Препарат ремдесивир

Хроники коронавируса: главные события в мире 2 мая (обновляется)

Всеволод Сибирцев

В России на крупной плавбазе прогремел взрыв: есть жертвы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер