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Звезда НБА прислал торт семье Коби Брайанта на день рождения погибшей дочери (фото)
Испанский звездный баскетболист Пау Газоль, на протяжении семи сезонов, с 2008-го по 2014-й, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс» (всего в НБА испанец провел 20 лет), прислал торт вдове Коби Брайанта на день рождения дочери Джианны, которая погибла вместе с отцом в результате падения вертолета 26 января этого года.
2 мая Джианне исполнилось бы 14 лет. Мать трогательно поздравила свою дочь с днем рождения. «Мама любит тебя настолько сильно, что невозможно описать словами. Ты навсегда останешься частью моей души. Я скучаю за тобой каждый день. Хотелось бы однажды проснуться, и чтобы ты была рядом со мной. Я скучаю за твоей улыбкой, за твоими объятиями и твоим смехом. Я скучаю за всем, что связано с тобой, Джиджи. Я тебя очень люблю!» — написала Ванесса, прикрепив фото Джианны.
Happy 14th Birthday to my sweet baby girl, Gianna. Mommy loves you more than I can ever show you. You are part of MY SOUL forever. I miss you so much everyday. I wish I could wake up and have you here with me. I miss your smile, your hugs and your giggles. I miss EVERYTHING about YOU, Gigi. I LOVE YOU so much!!!
Также вдова Коби Брайанта призвала всех подписчиков (а их у Ванессы более 14 миллионов) в этот день одеться в красное, потому что красный — цвет любви и жизни — был любимым для Джианны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коби Брайанта и его дочь Джианну тайно похоронили в Калифорнии.
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