Звезда НБА прислал торт семье Коби Брайанта на день рождения погибшей дочери (фото)

Спорт

Испанский звездный баскетболист Пау Газоль, на протяжении семи сезонов, с 2008-го по 2014-й, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс» (всего в НБА испанец провел 20 лет), прислал торт вдове Коби Брайанта на день рождения дочери Джианны, которая погибла вместе с отцом в результате падения вертолета 26 января этого года.

Пау Газоль выступал с Брайантом за "Лейкерс" на протяжении семи сезонов

2 мая Джианне исполнилось бы 14 лет. Мать трогательно поздравила свою дочь с днем рождения. «Мама любит тебя настолько сильно, что невозможно описать словами. Ты навсегда останешься частью моей души. Я скучаю за тобой каждый день. Хотелось бы однажды проснуться, и чтобы ты была рядом со мной. Я скучаю за твоей улыбкой, за твоими объятиями и твоим смехом. Я скучаю за всем, что связано с тобой, Джиджи. Я тебя очень люблю!» — написала Ванесса, прикрепив фото Джианны.

Также вдова Коби Брайанта призвала всех подписчиков (а их у Ванессы более 14 миллионов) в этот день одеться в красное, потому что красный — цвет любви и жизни — был любимым для Джианны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коби Брайанта и его дочь Джианну тайно похоронили в Калифорнии.

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