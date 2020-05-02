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В подъезд львовской многоэтажки пробралась лиса: инцидент попал на видео
Во Львове в один из жилых домов зашла бешеная лиса. Момент проникновения больного животного в помещение зафиксировали камеры видеонаблюдения.
«Львов. Ночью из парка Погулянка пришла хитренькая. Специалисты утверждают, что имеет бешенство. Будьте осторожны! Возможно какие-то службы должны принять меры?!» — написал один из жителей Львова на странице Facebook-сообщества «Varta1».
Как писали «ФАКТЫ», в Николаеве женщина, которую укусила бешеная собака, получит компенсацию. ЧП произошло вечером 28 марта 2018 года на улице Театральной. Женщина возвращалась домой. Внезапно к ней подбежал бездомный пес и укусил за бедро. В дальнейшем собаку отловили и оказалось, что она больна бешенством.
Судья Центрального суда Николаева Ольга Гуденко постановила частично удовлетворить гражданский иск и взыскать с Николаевского городского совета в пользу пострадавшей 60 тысяч гривен компенсации морального вреда и уплаченный ею судебный сбор.
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