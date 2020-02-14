Женщина, которую укусила бешеная собака, получит компенсацию (фото)

Происшествия

ЧП произошло вечером 28 марта 2018 года в Николаеве на улице Театральной. Женщина возвращалась домой. Внезапно к ней подбежал бездомный пес и укусил за бедро. В дальнейшем собаку отловили и оказалось, что она больна бешенством. (В прошлом году в Николаеве бродячий пес искусал пятерых прохожих.)

Истица просила суд взыскать с Николаевского городского совета 500 тысяч гривен для возмещения морального ущерба. В иске она указала, что после случившегося целый месяц проходила курс лечения.

Суд пришел к выводу, что городской совет не осуществляет действенных мер по вылову беспризорных собак и их временной изоляции, а также распределению животных в соответствующий приют.

Защита ответчика — горсовета — пыталась переложить всю вину на руководство «Центра защиты животных». Но, поскольку это учреждение находится в подчинении горсовета, то эти доводы признаны несостоятельными.

В итоге судья Центрального суда Николаева Ольга Гуденко постановила частично удовлетворить гражданский иск и взыскать с Николаевского городского совета в пользу пострадавшей 60 тыс. грн компенсации морального вреда и уплаченный ею судебный сбор.

Напомним, Николаев входит в число городов с наиболее опасной ситуацией с бездомными животными. Недавно в одной из больниц умер от бешенства пациент, которого еще в августе прошлого года укусила бродячая собака.

Как сообщали «ФАКТЫ», в одном из микрорайонов Николаева даже вводили карантин из-за увеличения количества людей, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов бездомными собаками.

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