Мир

Не только коронавирус: 2020 год принесет людям голод, засуху и нашествие саранчи

Многие страны мира, для которых 2020 год начался с пандемии коронавируса, ожидают еще другие катаклизмы — пожары, засуха, ураганы и нашествие саранчи.

Засуха и пожары ожидают не только Европу, но и США, что ставит под угрозу урожай этого года. В то же время в Африке из-за теплой и дождливой зимы появились полчища саранчи, которые уже начинают пожирать посевы.

Если бы не коронавирус, мир бы справился с климатическими угрозами, но сейчас все ресурсы брошены на борьбу с COVID-19, пишет русская служба BBC.

По прогнозам ООН, Европа и США столкнутся с экономическим проблемами, а бедным странам угрожает настоящий голод.

По самым свежим данным ООН, в мире постоянно недоедает почти 1 млрд человек. Это каждый восьмой житель планеты. Из-за пандемии COVID-19 число голодающих вырастет еще на 130 миллионов только за 2020 год.

В ООН называют цифру 265 миллионов человек, которые будут постоянно недоедать.

Издание пишет, если остановить продовольственную программу ООН, которая ежедневно кормит почти 100 миллионов человек, то каждый день от голода будут умирать около 300 тысяч людей.

По количеству это почти целый город, например, как Чернигов, Краматорск или Симферополь.

По прогнозам ООН, при худшем варианте развития событий голод угрожает трем десяткам стран мира.

Напомним, в Украине, по прогнозам экспертов, осенью этого года возможны масштабные протесты населения, которое стало беднее из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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