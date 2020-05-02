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Происшествия

Боевики атаковали украинских бойцов с помощью беспилотника на Донбассе: есть раненый

15:38 2 мая 2020 22
Зона ООС
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Донецкой области 2 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли защитников Украины вблизи населенного пункта Гнутово. Об говорится в сообщении штаба ООС.

«Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В штабе также сообщили, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети поименно вспомнили украинских военных, которые погибли на Донбассе в апреле 2020 года. Последний из них — 30-летний боец 93-й ОМБр «Холодный Яр» Алексей Лисин, которого не стало 28 апреля.

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