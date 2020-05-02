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Известная актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

18:08 2 мая 2020 506
Татьяна Васильева
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как в российской прессе появилось сообщение о выздоровлении от коронавируса исполнительницы Надежды Бабкиной, об инфицировании COVID-19 сообщила известная актриса театра и кино Татьяна Васильева.

«Состояние так себе, у меня нашли этот вирус. Я была в больнице, в Первом меде, ночь провела там. Сейчас дома нахожусь. Выпустили, потому что не знали, а сегодня посмотрели, я выяснила, что со мной», — цитирует Васильеву 78.ru.

Ранее Васильева лечилась в Институте им. Склифосовского: женщине в московском метро защемило голову дверями.

Татьяна Васильева — актриса театра и кино. Прославилась ролями в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Пеппи Длинныйчулок», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Все могут короли», «Увидеть Париж и умереть», сериале «Закрытая школа».

Напомним, в апреле в России от коронавируса умер режиссер и актер Иван Щеголев. А 30 апреля был госпитализирован премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого также диагностировали COVID-19.

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