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Выгоняют из автобуса: врач шокировала рассказом об отношении к медикам из инфекционного отделения
На фоне глобальной поддержки от меценатов и бизнеса, которые стали помогать Александровской больнице Киева, когда только появились первые случаи заражения коронавирусом, происходят и неприятные ситуации, когда травле со стороны соседей и коллег подвергается медперсонал, работающий в инфекционном отделении больницы.
Об этом в интервью «Левому берегу» рассказала главный врач больницы Людмила Антоненко.
Она отметила, чтобы защитить от нападок соседей, одну медсестру с мужем пришлось даже переселить в отель.
Не очень доброжелательны и коллеги из других отделений, но это вовремя удалось пресечь.
«Были случаи, когда в автобус, который бизнесмены нам организовали, садится кто-то из сотрудниц инфекционного отделения, а персонал других отделений им кричит: «Галя, выйди, ты из инфекционного!», — рассказала главврач, отметив, что люди боятся.
Она добавила, что Александровская больница многокорпусная. Инфекционное отделение находится в отдельном корпусе. Остальные корпуса изолированы и могут работать на полную мощность. Но при этом, отметила Антоненко, люди сидят дома, меньше стало инсультов и инфарктов.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о травле, которую устроили в селе под Киевом медсестре из-за подозрения на коронавирус.
Фото «Левый берег»
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