Дожди продолжатся: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели

Украина

Дожди с грозами, начавшиеся в конце апреля, продолжатся и в первую рабочую неделю мая. Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра.

В понедельник, 4 мая, дожди с грозами пройдут почти на всей территории Украины, кроме западных областей. Температура воздуха днем ожидается до 22−23 градусов тепла. На западе солнечно, но прохладнее — 14−16 градусов.

Вторник, 5 мая, снова будет дождливым. Теперь под властью майских гроз окажется и запад страны. Температура в Закарпатье, Прикарпатье, Львовской, Тернопольской областях будет 14−16 градусов тепла, на остальной территории — 17−19.В Донецке, Луганске и Харькове — до +20 градусов.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, приближающееся лето также будет дождливым. Метеорологи предупредили, что украинцам стоит привыкать к аномальным погодным явлениям, которые наблюдаются в нашей стране в последнее время.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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