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"Возьмите себя в руки": в Минздраве рассказали, как правильно вызывать "скорую" при подозрении на COVID-19

10:15 3 мая 2020 68
скорая
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Центр общественного здоровья Украины опубликовал правила вызова экстренной медицинской помощи при подозрении на коронавирус.

Медики напомнили, что в случае подозрения на COVID-19, диспетчеру экстренной медицинской помощи необходимо сообщить о симптомах, информацию о путешествиях и возможных контактах с больным Также необходимо сообщить данные заболевшего, домашний адрес, с какого номера идет вызов. При этом вызывающий карету скорой помощи должен не впадать в панику и четко отвечать на все вопросы диспетчера.

Это нужно для того, чтобы врачи, которые прибудут на вызов, имели средства индивидуальной защиты и возможность помочь.

Все другие вопросы о состоянии здоровья, не требующие неотложной медицинской помощи, нужно решать со своим семейным врачом.

Ранее главный врач Александровской больницы в Киеве рассказала, от чего зависит успех в лечении коронавирусной инфекции.

Напомним, на утро 3 мая в Украине подтверждены 11 913 случаев COVID-19. Зафиксированы 288 случаев с летальным исходом и 1547 случаев выздоровления пациентов.

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"Возьмите себя в руки": в Минздраве рассказали, как правильно вызывать "скорую" при подозрении на COVID-19

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