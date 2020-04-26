Убивает не коронавирус, а слишком бурная реакция иммунной системы, — инфекционист

Здоровье и медицина

В последнее время наша медицинская грамотность заметно повысилась. Мы не только знаем, как правильно мыть руки и обеззараживать ключи, но и симптомы коронавирусной инфекции. Продвинутые люди даже в курсе, какие препараты подавляют размножение вируса COVID-19. А некоторые на всякий случай уже прошлись со списком лекарств по ближайшим аптекам.

— Однозначно этого делать не стоит, ведь вся терапия — экспериментальная, — объясняет специально для «ФАКТОВ» врач-инфекционист, старший преподаватель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. - Пока нет еще такого препарата, который был бы стопроцентно эффективен. Все рекомендации по лечению сводятся к тому, что может быть кому-то чем-то какое-то лекарство может помочь. Но не нужно считать его панацеей. Родственникам пациентов не стоит вытрясать из врачей душу. Также не советую тратить последние деньги, как сделала одна пациентка, купив препарат за 20 тысяч гривен. Не нужно паниковать!

— Как лечат больного с коронавирусной инфекцией?

— Все просто: если человек с легкой или средней тяжести формой болезни, то никакого специфического лечения нет, а только симптоматическое. Главное — оставаться дома, пить много чистой воды комнатной температуры или другого теплого питья. В случае развития тяжелой дыхательной недостаточности никакая таблетка не поможет. Медлить нельзя — вызывайте скорую, чтобы доставила в стационар, где проведут искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). И пациенту, подключенному к аппарату ИВЛ, скорее всего, тоже таблетки не потребуются.

— Какие лекарства действуют на вирус наиболее эффективно?

— Пока нет специфического противовирусного препарата «от коронавируса». С вирусами сложно бороться, потому что они для размножения используют молекулярные механизмы наших клеток. К счастью, уже найдены лекарства против вируса гепатита С, которые помогают свыше 90 процентам больных. При ВИЧ-инфекции мы тоже можем эффективно подавлять вирус и держать его под контролем с помощью препаратов. Думаю, со временем, возможно, найдем ключ и к коронавирусу.

Пока препараты, которые применяются, показывают какую-то эффективность в определенной ситуации у некоторых пациентов. Особенность этой инфекции еще в том, что большинство людей болеют легко, и в противовирусной терапии не нуждаются. К счастью, ведь побочных эффектов от препарата может быть больше, чем пользы. А те больные, которые требуют противовирусной терапии, как правило, тяжелые пациенты. Нередко их организм переживает «цитокиновый шторм» — слишком бурную реакцию иммунной системы. Если ее не остановить, то она приведет к отказу жизненно важных органов и летальному исходу. Убивает не вирус, а реакция нашей иммунной системы.

Ранее киевлянка Елена Ганцяк рассказала читателям «ФАКТОВ», как лечится от коронавируса.







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