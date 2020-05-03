Украина

Почему не удается вернуть украинцев из российских тюрем: адвокат назвал три проблемы

Украинцев, которые находятся в тюрьмах на территории России и в оккупированном Крыму, мешают вернуть на родину юридические препятствия.

Об этом в эфире «Радио Крым. Реалии» заявил украинский адвокат из Крыма, эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

Он отметил, что забрать тех людей, которые были незаконно перемещены в Россию для отбывания наказания (их около 9 тысяч человек), можно после признание приговоров, которые выносят оккупационные суды. Украина в лице Минюста к этому не готова.

По информации эксперта, в Крыму в тюрьмах сейчас находится от 3200 до 3400 заключенных.

«В принципе, вопросы экстрадиции между государствами регулируются международными договорами, в частности, это Конвенция о передаче осужденных лиц 1983 года. Проблема в том, что она не может применяться к различным частям территории Украины, то есть к выдаче из Крыма на материк», — пояснил адвокат.



Третья проблема, по его словам, заключается в том, что Россия признала всех, кто проживал на территории Крыма в 2014 году, своими гражданами и теперь считает, что Украина не вправе требовать возвращения российских граждан.



По мнению Мартыновского, для Украины было бы логичным признать российские приговоры крымчанам по уголовным делам, не связанным с политическими преследованиями. Адвокат ссылается на нормы международного права: «оккупирующая страна — Россия — имеет право осуществлять общее правосудие на оккупированной территории — в Крыму».

Отметим, в 2017 году по договоренности украинского и российского омбудсменов 12 заключенных из аннексированного Крыма, у которых было украинское гражданство, экстрадировали на материковую часть Украины.

Напомним, бывшие узники Кремля Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Алексей Сизонович записали видеообращение, призвав мировое сообщество продолжить давление на Россию, незаконно удерживающую в тюрьмах граждан Украины.

В рамках последнего обмена между Киевом и Москвой Украине были переданы 76 человек: 12 военнослужащих и 64 гражданских лица, среди них не было ни одного крымчанина.

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