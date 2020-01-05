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Украина

Появились новые данные о судьбе узников Кремля Дудки и Бессарабова

14:05 5 января 2020 164
Узники Кремля
Инф. «ФАКТОВ»

Осужденных российским судом украинских политзаключенных в России Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали в Ставропольский край и поместили в разные колонии. Об этом в Facebook сообщила общественная организация «Свободу узникам Кремля».

Так, Бессарабова доставили в колонию № 1 Ставропольского края. Дудку, по словам правозащитников, этапировали в колонию № 11 Ставропольского края. Сын Владимира Дудки Илья Каверников рассказал, что отец находился в ужасных условиях при этапировании, из-за чего у него значительно ухудшилось состояние здоровья.

«У него повысилось давление — 100 на 170. Из-за холода и постоянных перемещений в спецвагонах и автозаках обострились хронические болезни, которые проявились после ареста. На этапе до Пятигорска Владимир вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще шесть часов его держали „в карантине“, где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам», — рассказал Каверников.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обнародовала тревожную информацию о двух украинских политзаключенных — Владимире Дудке и Алексее Бессарабове. Согласно ее сообщению, правозащитники потеряли с ними связь, поэтому установить место их нахождения невозможно.

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