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Украинцы встречают Рождество в тюрьмах России: бывшие узники Кремля записали мощное обращение (видео)
В канун Рождества бывшие узники Кремля Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Алексей Сизонович записали видеообращение, призвав мировое сообщество продолжить давление на власти России, незаконно удерживающие в тюрьмах граждан Украины.
«Около сотни украинцев снова „отметят“ рождественские праздники в тюрьме… Мы призываем международное сообщество оказывать давление на Кремль до освобождения всех политических заключенных и на временно оккупированных территориях. В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям», — говорится в сообщении МИД Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 декабря 2019 года украинской стороне в рамках обмена с оккупированных территорий Донбасса были переданы 76 человек: 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.
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