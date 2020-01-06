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Украина

Украинцы встречают Рождество в тюрьмах России: бывшие узники Кремля записали мощное обращение (видео)

11:03 6 января 2020 118
Узник
Инф. «ФАКТОВ»

В канун Рождества бывшие узники Кремля Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Алексей Сизонович записали видеообращение, призвав мировое сообщество продолжить давление на власти России, незаконно удерживающие в тюрьмах граждан Украины.

«Около сотни украинцев снова „отметят“ рождественские праздники в тюрьме… Мы призываем международное сообщество оказывать давление на Кремль до освобождения всех политических заключенных и на временно оккупированных территориях. В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям», — говорится в сообщении МИД Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 декабря 2019 года украинской стороне в рамках обмена с оккупированных территорий Донбасса были переданы 76 человек: 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

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