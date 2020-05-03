- 12:38 Боевики накрыли минометным огнем позиции ВСУ на Луганщине, есть раненые
- 12:27 Карантин по-африкански: известная украинская спортсменка поделилась откровенными фото из Кении
- 12:16 Доктор Комаровский: противогаз действительно защитит от коронавируса, но есть одно "но"
- 12:01 Зеленский попал в ловушку: совпали интересы украинских олигархов и даже Путина
- 12:00 Одесская область вышла в "лидеры" по числу заболевших коронавирусом за сутки
- 11:47 Пьяный футболист устроил смертельное ДТП
- 11:39 У нас новый кумир?
- 11:25 В украинские школы вернут отмененный со скандалом предмет "Основы семьи"
- 11:02 Зинченко рассказал, почему в «МанСити» его называют Златаном
- 10:52 Рискуют остаться без зарплаты: названы самые злостные прогульщики заседаний Рады
- 10:45 Почему не удается вернуть украинцев из российских тюрем: адвокат назвал три проблемы
- 10:28 За коронавирус ответишь: Алиеву досталось от легенды российского футбола
Зинченко рассказал, почему в «МанСити» его называют Златаном (фото)
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, показавший недавно, как спит с Владой Седан на открытом воздухе, во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Украинской ассоциации футбола рассказал о своем прозвище и о крутой шутке над Хосепом Гвардиолой. По словам футболиста, в команде его называют Златан в честь знаменитого шведского форварда Златана Ибрагимовича.
«Будете смеяться, но меня называют Златаном. Почему так? Нос большой. Вы по-своему знаете Златана, каков он. Какое слово ассоциируется со Златаном — характер. Какой он прошел путь, у него фантастическая карьера, посмотрите, в каких клубах он играл. Без характера этого никак не добился бы.
Ну и вот я как-то раз себя назвал Златаном, не помню, в каком контексте. Подхватили ребята. Не помню кто — то ли Уокер, то ли Стерлинг, то ли Стоунз.
Был эпизод летом, когда оставили бутсы в специальном помещении. Тогда как раз Анхелиньо вернулся из аренды. Зашли в это помещение кто-то из массажистов, Гвардиола и Артета. Пеп говорит Артете: «К нам пришел такой сумасшедший левый защитник сейчас. Он в таком порядке». Ну, травят.
А я все слышу. Артета отвечает: «Да, Пеп, у Златана проблемы». Я не растерялся: «Микель, я же просил так меня не называть, когда Пеп рядом». Всех положило. Это было так смешно", — рассказал Александр Зинченко.
Как известно, у Гвардиолы были очень сложные отношения со Златаном Ибрагимовичем в «Барселоне».
Златан Ибрагимович
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко во время карантина гостит у родителей Влады Седан в Виннице.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»