Зинченко рассказал, почему в «МанСити» его называют Златаном (фото)

Спорт

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, показавший недавно, как спит с Владой Седан на открытом воздухе, во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Украинской ассоциации футбола рассказал о своем прозвище и о крутой шутке над Хосепом Гвардиолой. По словам футболиста, в команде его называют Златан в честь знаменитого шведского форварда Златана Ибрагимовича.

«Будете смеяться, но меня называют Златаном. Почему так? Нос большой. Вы по-своему знаете Златана, каков он. Какое слово ассоциируется со Златаном — характер. Какой он прошел путь, у него фантастическая карьера, посмотрите, в каких клубах он играл. Без характера этого никак не добился бы.

Ну и вот я как-то раз себя назвал Златаном, не помню, в каком контексте. Подхватили ребята. Не помню кто — то ли Уокер, то ли Стерлинг, то ли Стоунз.

Был эпизод летом, когда оставили бутсы в специальном помещении. Тогда как раз Анхелиньо вернулся из аренды. Зашли в это помещение кто-то из массажистов, Гвардиола и Артета. Пеп говорит Артете: «К нам пришел такой сумасшедший левый защитник сейчас. Он в таком порядке». Ну, травят.

А я все слышу. Артета отвечает: «Да, Пеп, у Златана проблемы». Я не растерялся: «Микель, я же просил так меня не называть, когда Пеп рядом». Всех положило. Это было так смешно", — рассказал Александр Зинченко.

Как известно, у Гвардиолы были очень сложные отношения со Златаном Ибрагимовичем в «Барселоне».

Златан Ибрагимович

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко во время карантина гостит у родителей Влады Седан в Виннице.

Фото Getty Images

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