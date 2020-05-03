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Боевики накрыли минометным огнем позиции ВСУ на Луганщине, есть раненые
В воскресенье, 3 мая, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе.
По украинским защитникам вблизи Орехово оккупанты выпустили 30 мин из минометов калибра 82 мм. В результате обстрелов трое украинских военных получили боевые травмы.
Двое бойцов были ранены 2 мая, когда боевики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Всего 2 мая российские оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил.
Используя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вооруженные провокации так называемых «армий ДНР и ЛНР».
Раненым украинским военным оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в госпиталь.
Напомним, в апреле на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли пять украинских военнослужащих. В марте боевые потери ВСУ составили 13 человек.
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