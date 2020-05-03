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Мэр Львова Андрей Садовой призвал не преследовать мэра Черкасс Анатолия Бондаренко за его позицию относительно карантина в Украине. Об этом он написал в Facebook.
«Нужно прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он высказал мнение общины. Нам нужно единство и здравый смысл!» — написал мэр Львова.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также поддержал Бондаренко. Об этом мэр Ивано-Франковска написал на странице в Facebook.
«Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у громад, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!!!», — написал Марцинкив.
Как писали «ФАКТЫ», с 1 мая в Черкассах разрешили вновь работать непродовольственным магазинам, мастерским, парикмахерским, рынкам, ярмаркам, летним террасам заведений, спортивным площадкам, паркам, скверам и заведениям на их территории.
Это вызвало резкую реакцию власти. В частности, глава МВД Арсен Аваков угрожал мэру уголовным делом. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что это может привести к вспышке эпидемии коронавируса в регионе.
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