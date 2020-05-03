На Николаевщине приговорили мошенника, пытавшегося обмануть мать убитой Даши Лукьяненко

Происшествия

Как уже сообщали «ФАКТЫ», убийство в 2019 году в Одесской области 11-летней Даши Лукьненко получило широкий резонанс. Днем 13 июня девочка пошла на занятие в танцевальный кружок и не вернулась. Спустя неделю, ее тело обнаружили в выгребной яме в одном из домовладений. В убийстве и попытке изнасилования ребенка обвинили 22-летнего Николая Тарасова.

Однако в то время, когда девочку еще разыскивали, надеясь найти живой, житель села Конецполь на Николаевщине Максим Зарицкий прочитал в интернете объявление и позвонил по указанному телефону матери Даши. Он сообщил, что видел девочку в Одессе и знает, где она находится. За свои услуги потребовал 10 тысяч долларов. На тот момент Зарицкий находился на лечении в больнице.

Обвиняемый в суде признал свою вину, рассказал, что звонил матери девочки дважды. Во второй раз та спросила, во что была одета Даша, и он ничего не смог ответить, так как никогда ребенка не видел. Сумму «снизили» до 2 тысяч. А на встречу с Зарицким уже пришли полицейские.

В приговоре суда отмечено, что обвиняемый стоит на учете у психиатра с 2007 года. Однако на момент совершения преступления полностью отдавал отчет своим действиям.

Суд признал обвиняемого Максима Зарицкого виновным в преступлении по статье «Покушение на мошенничество» и приговорил его к двум годам лишения свободы. Но с учетом частично неотбытого срока за кражи и мошенничество в 2019 году, окончательный приговор — четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

Добавим, что с 2009 по 2019 год обвиняемого семь раз признавали виновным за кражи и мошенничество.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе выпустили на свободу.

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