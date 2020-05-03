- 15:27 "Били доской от забора": полиция завела дело в связи с нападением на семью ромов в Киеве
- 15:22 В МИДе рассказали, как "подпортили" страницу предательницы Поклонской в Facebook
- 15:06 Чемпион мира по футболу попал в скандал со снимком с изображением Ленина
- 14:50 Хроники коронавируса: главные события в мире 3 мая (обновляется)
- 14:42 В Киеве заметили колонну машин с российскими номерами: "ФАКТЫ" узнали, что это было
- 14:14 На Николаевщине приговорили мошенника, пытавшегося обмануть мать убитой Даши Лукьяненко
- 14:14 "Скажут, что испугались": Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не отменят парад на 9 Мая
- 13:57 Свитолина разбила свою машину
- 13:23 Мэры крупных украинских городов поддержали главу Черкасс в "войне" против Зеленского: кто и что заявил
- 13:16 Тепло закончится во вторник: синоптик предупредила о приближающемся похолодании
- 12:38 Боевики накрыли минометным огнем позиции ВСУ на Луганщине, есть раненые
- 12:27 Карантин по-африкански: известная украинская спортсменка поделилась откровенными фото из Кении
На Николаевщине приговорили мошенника, пытавшегося обмануть мать убитой Даши Лукьяненко
Как уже сообщали «ФАКТЫ», убийство в 2019 году в Одесской области 11-летней Даши Лукьненко получило широкий резонанс. Днем 13 июня девочка пошла на занятие в танцевальный кружок и не вернулась. Спустя неделю, ее тело обнаружили в выгребной яме в одном из домовладений. В убийстве и попытке изнасилования ребенка обвинили 22-летнего Николая Тарасова.
Однако в то время, когда девочку еще разыскивали, надеясь найти живой, житель села Конецполь на Николаевщине Максим Зарицкий прочитал в интернете объявление и позвонил по указанному телефону матери Даши. Он сообщил, что видел девочку в Одессе и знает, где она находится. За свои услуги потребовал 10 тысяч долларов. На тот момент Зарицкий находился на лечении в больнице.
Обвиняемый в суде признал свою вину, рассказал, что звонил матери девочки дважды. Во второй раз та спросила, во что была одета Даша, и он ничего не смог ответить, так как никогда ребенка не видел. Сумму «снизили» до 2 тысяч. А на встречу с Зарицким уже пришли полицейские.
В приговоре суда отмечено, что обвиняемый стоит на учете у психиатра с 2007 года. Однако на момент совершения преступления полностью отдавал отчет своим действиям.
Суд признал обвиняемого Максима Зарицкого виновным в преступлении по статье «Покушение на мошенничество» и приговорил его к двум годам лишения свободы. Но с учетом частично неотбытого срока за кражи и мошенничество в 2019 году, окончательный приговор — четыре года и шесть месяцев лишения свободы.
Добавим, что с 2009 по 2019 год обвиняемого семь раз признавали виновным за кражи и мошенничество.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе выпустили на свободу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...