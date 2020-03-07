Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: ГБР проверит возможное давление полиции на обвиняемого

Происшествия

ГБР проверит заявление Николая Тарасова, обвиняемого в убийстве под Одессой 11-летней Даши Лукьяненко, о давлении со стороны полиции. Ранее обвиняемый требовал открытого процесса, но ему отказали.



Во время заседания обвиняемый не признал себя виновным и заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, его избивали сотрудники полиции, оказывали на него психологическое давление еще, когда допрашивали в качестве свидетеля и после задержания, не пускали к нему адвоката.



Напомним, летом 2019 года в поселке Ивановка Одесской области в выгребной яме нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Тарасову грозит пожизненное лишение свободы: ему инкриминируют похищение, попытку изнасилования и умышленное убийство девочки, а также надругательство над телом погибшей.

В декабре минувшего года обвиняемый заявил, что он не убивал, а вину взял на себя, потому что полицейские его били и требовали от него признательных показаний.

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