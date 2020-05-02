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Подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе выпустили на свободу
Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова — бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей — вышли на свободу из СИЗО. Их выпустили под залог еще в марте, однако журналистам об этом стало известно только сейчас.
В частности, об этом сообщила бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз.
«Да, их выпустили еще в начале марта. Они молча внесли залог и вышли», — подтвердила Александра Тлявова, сообщает «Громадське».
«Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли», — отметил Чевгуз.
Отметим, что ранее сумма залога составляла 273 тысячи гривен. До какой суммы ее уменьшили, пока неизвестно.
В настоящее время под стражей остался один подозреваемый — бывший полицейский Иван Приходько. Ему продлили меру пресечения до 26 июня.
Как писали «ФАКТЫ», убийство пятилетнего Кирилла Тлявова, шокировавшее всю Украину и повлекшее за собой массовые акции протеста в разных городах, произошло 31 мая 2019 года. В тот день двое полицейских «развлекались» стрельбой по мишеням и попали в ребенка, который гулял во дворе со старшим братиком и соседскими детьми. Вместе с копами были еще двое — их приятель и несовершеннолетний сын одного из них. За жизнь Кирилла Тлявова врачи боролись трое суток, но 3 июня мальчик умер в больнице.
Более подробно о резонансном убийстве читайте в материале «ФАКТОВ»: Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: перед обыском винтовка внезапно исчезла.
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