Украина

В Киеве заметили колонну машин с российскими номерами: "ФАКТЫ" узнали, что это было (фото)

В четверг, 30 апреля, около 10 часов вечера в Киеве заметили колонну приблизительно из 40 легковых автомобилей и микроавтобусов с российскими номерами.

Машины двигались с Выдубичей по Обуховской трассе двумя левыми полосами, хаотично маневрируя и существенно затрудняя движение для других авто. На крышах у них были прикреплены какие-то пакеты.

В сети предположили, что это гуманитарный груз для священников УПЦ МП, которые массово заразились коронавирусом.

На вопрос «ФАКТОВ» в Госпогранслужбе ответили, что проезжала транзитная колонна с гражданами Молдовы.

Напомним, 1 мая в Харькове «отличились» чеченские спортсмены, устроившие гонки на машинах с российскими номерами, которые привели к созданию аварийной ситуации на дороге.

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