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Украина

Россия собирается направить "гумконвой" в Киев: что происходит

22:32 23 апреля 2020 271
лавра
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как появилась новость о массовом заражении коронавирусом священников и монахов Киево-Печерской лавры, в российской прессе стали писать о желании верующих помочь заболевшим.

По информации ТАСС, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в доставке гуманитарной помощи от российских верующих. Речь якобы идет о лекарственных препаратах, дезинфицирующих средствах, масках, перчатках, общей массой более двух тонн.

Людмила Денисова подтвердила эту информацию «ВВС News Украина», отметив, что рассказала российской коллеге, как должен происходить этот процесс и куда следует обращаться.

Украинский омбудсмен добавила, что не решает таких вопросов, а только контролирует соблюдение прав человека.

Напомним, в Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек. Кроме того, коронавирус обнаружили у преподавателей и студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также заболели монахи Ионинского монастыря, Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря, женского Головчинецкого монастыря. А на Тернопольщине полностью на въезд и выезд закрыли Почаев, где эпицентром эпидемии стала Почаевская лавра.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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