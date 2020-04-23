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Россия собирается направить "гумконвой" в Киев: что происходит
После того, как появилась новость о массовом заражении коронавирусом священников и монахов Киево-Печерской лавры, в российской прессе стали писать о желании верующих помочь заболевшим.
По информации ТАСС, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в доставке гуманитарной помощи от российских верующих. Речь якобы идет о лекарственных препаратах, дезинфицирующих средствах, масках, перчатках, общей массой более двух тонн.
Людмила Денисова подтвердила эту информацию «ВВС News Украина», отметив, что рассказала российской коллеге, как должен происходить этот процесс и куда следует обращаться.
Украинский омбудсмен добавила, что не решает таких вопросов, а только контролирует соблюдение прав человека.
Напомним, в Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек. Кроме того, коронавирус обнаружили у преподавателей и студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также заболели монахи Ионинского монастыря, Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря, женского Головчинецкого монастыря. А на Тернопольщине полностью на въезд и выезд закрыли Почаев, где эпицентром эпидемии стала Почаевская лавра.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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