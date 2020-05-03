Происшествия

"Били доской от забора": полиция завела дело в связи с нападением на семью ромов в Киеве (фото)

В Национальной полиции Киева открыли производство по факту нападения на ромов в Киеве. Об этом говорится в сообщении полиции.

«Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию совершения неизвестными лицами на улице Саперно-Слободской неправомерных действий в отношении цыган. Данное событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления столичной полиции», — сообщили в полиции.

Правоохранители уже пообщались с автором публикации и получили соответствующие свидетельства. Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших. К этой работе подключились и автор публикации и волонтеры.

«На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, связанным с насилием) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении правоохранителей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Усилия правоохранителей направлены на установление лиц, причастных к совершению данного правонарушения и розыска пострадавших. В полиции призвали всех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в Голосеевское управление полиции для дачи показаний (г. Киев, ул. Голосеевская, 15) или звонить по спецлинии 102.

По словам волонтера, представителя Общины святого Эгидия Виты Зиневич, около пяти утра 29 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестные сожгли палатку цыганской семьи, а их самих били и оскорбляли, сообщает «Громадське радіо».

Она вместе с волонтерами три раза в неделю развозит еду бездомным. Приехав 30 апреля к цыганской семье из Закарпатья (Руслан, его беременная жена Анжела, мама Руслана и ее муж), на месте палатки она увидела пепелище.

«Мы их знали в течение месяца. Они зарабатывали, сдавая собранное на свалках вторсырье. Сейчас остались голодными, ведь пункты приема не работают. Их палатка — это разные одеяла и ткани, навязанные на деревянные опоры. Она стояла на месте заброшенного строительства, огороженного зеленым забором», — сообщила Зиневич.

Палатка сгорела дотла. В доме рядом работает дворничихой еще одна бездомная, которой помогают волонтеры. Именно она и рассказала о нападении: в пять утра она услышала шум и крики. Она вызвала полицию и пожарных. Никто на помощь не пришел.

Позже, найдя ромов, волонтеры узнали больше подробностей. По их словам, около пяти утра в палатку ворвались мужчины, которые распыляли слезоточивый газ из баллончиков.

«Они выскочили из палатки. Анжела (которой не более 25 лет) рассказала, что ее мужа начали бить доской от забора. Когда она попыталась сказать нападающим, что беременна, те начали ругаться и говорить, что таких как она нужно насиловать», — говорит Зиневич.

В палатке сгорели документы и телефоны. Спасти удалось минимум вещей. Сейчас пострадавшие ромы переехали на другую локацию.

Как писали «ФАКТЫ», ранее разгорелся скандал из-за проявления расизма мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым, который публично возмутился присутствием в его городе прибывших с Закарпатья ромов.

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