Ани Лорак и Филиппа Киркорова обвинили в разврате (видео)

Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров, который недавно начал продавать свою одежду, отпраздновал день рождения. Отметил праздник «король российской эстрады», по его словам, скромно — «в кругу семьи». И похвастался видео вечеринки.

Пользователи сети удивились. Они считали, что Киркоров искренне призывает их оставаться дома, не нарушать карантин, чтобы не заразиться коронавирусом. Но сам он показал дурной пример — пригласил гостей и устроил вечеринку.

Поклонники уже давно заметили, что во время карантина кума Киркорова Ани Лорак с дочерью поселилась в его доме. Но на вечеринке веселилась не только Ани Лорак, а и Андрей Малахов.

В сети возмутились, назвав вечеринку развратной. «Бесят уже эти развратные дни рождения», «Вот это нормально? У меня вчера тоже был др. Так даже близких друзей не стала приглашать… а тут и Малахов, и куча всех… Спасибо» Филипп за поддержку самоизоляции! Живем, как хотим?", «И Малахов, и Лорак, а как же карантин?!», «Изоляция проходит успешно», «А что, уже можно собираться компаниями? Вроде, карантин никто не отменял», — возмущаются комментаторы.

Кстати, ранее поклонников Киркорова возмутила дочь Ани Лорак.

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