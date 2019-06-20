Среди звезд хип-хопа появился миллиардер: Forbes назвал самых богатых рэперов в мире

Шоу-бизнес

Бешеные деньги

Первая пятерка самых богатых рэперов в мире (рейтинг Forbes) преподнесла несколько сюрпризов. И главный из них — среди звезд хип-хопа появился миллиардер! Им стал 49-летний музыкант и продюсер Джей Зи (настоящее имя Шон Кори Картер). Свою карьеру он начал 30 лет назад и, как видим, не ошибся в выборе занятия. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых богатых музыкантах в мире.

Джей Зи является обладателем 22 премий «Грэмми». Его альбомы 13 раз занимали первое место в национальном американском хит-параде, который составляет журнал Billboard. Это же издание включило рэпера в список 100 величайших исполнителей всех времен.

Он не только сам поет и сочиняет песни. Джей Зи выступает в качестве продюсера многих известных исполнителей. Именно он открыл Рианну и сделал из нее звезду мирового уровня. Но, пожалуй, самым успешным его проектом стала Бейонс. Творческое сотрудничество они начали в 2002 году. Спустя шесть лет поженились. Сейчас у них трое детей. Состояние их семьи Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Кто-нибудь еще захочет после этого утверждать, что современная музыка не приносит больших денег?!

Супруги Джей Зи и Бейонс воспитывают троих детей. Фото Getty Images

Второе место в списке занимает Dr. Dre. Настоящее имя этого музыканта Андре Ромелл Янг. Ему 54 года. В начале 2000-х его называли в числе самых высокооплачиваемых представителей американского шоу-бизнеса. Состояние Dr. Dre оценивается сегодня в 800 миллионов долларов. В его творческой копилке шесть премий «Грэмми». Музыкант также занимается продюсерской работой. И все же львиную долю своего капитала он заработал иначе.

Второе место в списке занимает Dr. Dre

В 2008 году Dr. Dre совместно с Джимми Йовином основал компанию Beats Electronics, которая стала выпускать аудиооборудование высокого класса. В первую очередь речь идет о наушниках Beats by Dr. Dre, которые буквально завоевали мир. В 2011 году компания запатентовала собственную технологию Beats Audio, призванную улучшать качество звучания музыки. В этом же году компания Hewlett-Packard выпустила серию персональных компьютеров, оснащенных системами Beats Audio, а тайваньский производитель электроники HTC начал встраивать эту технологию в свои смартфоны, некоторые из которых продавались вместе с наушниками от Dr. Dre. В 2014 году компания Apple купила Beats Electronics за 3 миллиарда долларов. Янг получил 25 процентов от этой суммы.

У Dr. Dre было множество романов. В 1981 году он впервые стал отцом. Ему тогда было 16 лет, матери ребенка Кассандре Джой Грин — 15 лет. Мальчика назвали Кертисом. Он, как и его отец, стал рэпером. В 1983 году у Янга родилась дочь Ла Таня. Мать девочки — Лиза Джонсон. Спустя пять лет Дженита Портер родила от Dr. Dre сына Андре Янга-младшего. Женщина судилась с рэпером из-за алиментов. В августе 2008 года Андре умер в возрасте 20 лет от передозировки героина. В 1991 году у рэпера родился еще один сын — Марсель. Его мать — певица Мишел’ль. Женился Dr. Dre только в 1996 году. Его избранницей стала Николь Третт. У них родились сын Труис и дочь Трули.

Третье место занимает Дидди (настоящее имя Шон Джон Комбс). Ему 49 лет. По словам самого рэпера, он начал работать в 12-летнем возрасте — продавал газеты. «Уже тогда я понял, что достичь успеха в любом бизнесе можно лишь одним способом — предлагать покупателям только лучшее. Неважно, о чем идет речь — газетах, музыке, водке, одежде», — заявил Дидди в одном из интервью. Его состояние теперь оценивается в 740 миллионов долларов. И он действительно записывал музыку, стал дизайнером модной одежды, основал компанию, которая производит элитную водку. Его доходы неуклонно растут. У экспертов есть все основания полагать, что в ближайшие годы Дидди обгонит в рейтинге Джей Зи.

Состояние Дидди оценивается в 740 миллионов долларов

Шон Комбс не женат, но у него есть шестеро детей. Старший сын Джастин родился в 1993 году. Его мать — дизайнер Майза Хилтон-Брим. Начиная с 1994 года Дидди жил с дизайнером Кимберли Портер. Они то расставались, то сходились снова, но до свадьбы дело так и не дошло, хотя Шон усыновил ребенка Кимберли, которого зовут Куинси. Портер родила от Комбса сына Кристиана и двойняшек Д’Лайлу Стар и Джесси Джеймс. За пять месяцев до появления на свет дочек у Шона родилась дочь Ченс. Ее мать — Сара Чепмен. Кимберли не простила ему измену. В 2007 году они расстались. В ноябре 2017 года Портер скончалась от пневмонии. Комбс занимается теперь воспитанием их общих детей и Куинси. Приемному сыну он подарил на 16-летие два автомобиля.

Четвертое место досталось Канье Уэсту. В это трудно поверить, потому что еще в 2016 году он объявил себя банкротом! Долги рэпера составляли на тот момент 53 миллиона долларов. Уэст пытался получить от Марка Цукерберга аванс в размере миллиарда долларов за будущие совместные проекты с «Фейсбуком». Он уверял, что его идеи принесут сказочные доходы. Цукерберг денег не дал. Но Канье выкарабкался из долговой ямы благодаря другой сделке. У него была своя фирма по производству спортивной обуви — Yeezy. Ее финансировала компания Nike. Она перепродала свои права на Yeezy другому знаменитому бренду — Adidas. И вот результат — личный капитал Уэста на данный момент составляет 240 миллионов долларов. Его дела на музыкальном фронте тоже идут очень хорошо. Канье уже является обладателем 21 премии «Грэмми». Каждый его новый альбом или клип превращается в хит. 8 июня рэперу исполнилось 42 года. Он женат на Ким Кардашьян. Они сыграли свадьбу пять лет назад — в мае 2014 года. У супругов четверо детей. Двое младших родились с помощью суррогатной матери.

Канье Уэст женат на Ким Кардашьян. Фото Getty Images

Замыкает первую пятерку самых богатых рэперов в мире канадец Дрейк (настоящее имя Обри Дрейк Грэм). Ему 32 года. Состояние музыканта оценивается в 150 миллионов долларов. В его активе четыре «Грэмми» и множество других музыкальных наград. Дрейк записал пока пять альбомов, но все они стали платиновыми. Канадцу принадлежит невероятный рекорд — 186 его песен входили в разное время в список 100 самых популярных хитов журнала Billboard. Это лучший результат среди всех сольных исполнителей в истории!

Первую пятерку самых богатых рэперов в мире замыкает канадец Дрейк

Дрейк холост, но у него есть полуторагодовалый сын Адонис. Мать мальчика — французская художница Софи Брюссо. Певец не сразу признал ребенка своим. Сделал это только в 2018 году. У Дрейка были романы со многими известными красавицами, например, певицей Рианной. Они встречались семь лет.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали составленный Forbes рейтинг самых богатых людей в мире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter