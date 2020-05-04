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Мир

Путина загнали в угол: политолог предрек конец российским авантюрам с гонкой вооружений

10:08 4 мая 2020 430
Путин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

У России, которая заявила о вхождении в топ-4 стран с наибольшими расходами на оборону, нет шансов на победу с более сильными противниками, у которых больше как экономических, так и политических возможностей.

Как сообщает Newsader, об этом заявил политолог Рамис Юнус, который считает что российский президент Владимир Путин блефует.

«Я не уверен, что у России достаточно вариантов, чтобы искать рыбу в этой мутной воде, потому что для того, чтобы ее искать, одного бряцания оружием здесь недостаточно, особенно когда ты имеешь дело с достаточно сильными противниками, у которого денег больше и возможностей больше — как политических, так и экономических. Путин все время блефует», — отметил он.

По мнению политолога, ему понятен блеф, когда речь идет о противостоянии с равным по силам оппонентом — тогда побеждает тот, у кого более сильный характер.

«Когда напротив тебя сидит жирный дядя, у которого деньги куры не клюют, а ты блефуешь — ему до лампочки: он увеличивает ставки, в конечном итоге бросает карты на стол и говорит: „Раскрываемся“. Тогда выяснится, что у тебя ничего нет. Это правило покера. Поэтому я не думаю, что Россия продолжит искать авантюры», — добавил Рамис Юнус.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский историк Андрей Зубов считает, что в противостоянии с Россией Западу важно не предпринять поспешных необдуманных шагов. По его мнению, если Европа подождет со смягчением санкций, то Москва будет вынуждена искать компромиссы.

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