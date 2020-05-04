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Украина

В Украине сняли запрет на проведение плановых операций

10:29 4 мая 2020 278
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Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Правительство, ранее приостановившее проведение плановых операций в связи с карантином, сделав исключение лишь для срочных и неотложных, отменяет введенные ограничения.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это станет возможным после публикации соответствующего постановления Кабмина, вероятно, во вторник, 5 мая.

«На время карантина в стране были отменены плановые операции и плановые госпитализации. Но время карантина — уже около 50 дней. Есть необходимость проведения плановых операций, в том числе и по жизненным показателям», — заявил министр и добавил, что госпитализации будут проводится исключительно после ПЦР-тестирования, дабы исключить риск заражения медработников COVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 4 мая в Украине подтверждены 12 331 случаев COVID-19. Зафиксированы 303 случаев с летальным исходом и 1619 случаев выздоровления пациентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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