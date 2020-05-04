Общество и люди

Метель и мороз: в сети показали свежее фото из Карпат

В то время, как синоптики прогнозировали на 4 мая дожди и грозы, в высокогорье Карпат утром в понедельник была метель.

Как сообщают в Черногорском горном поисково-спасательном отряде, на горе Поп Иван Черногорский было облачно: «Видимость ограничена до 40 метров. Температура воздуха -2° С. Падает мелкий снег. Метель».

Нет солнца и на популярных горнолыжных курортах. Так, веб-камера на Драгобрате показывает хмурую погоду и остатки снега, лежащие на трассах.

В Буковеле идет дождь, температура воздуха составляет +2 градуса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео последствий сильнейшего ливня, обрушившегося на Черновцы. Движение на улицах города перекрывала не только вода, но и рухнувшие деревья.

Фото со странички Черногорского горного поисково-спасательного отряда в социальных сетях.

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