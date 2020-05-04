- 11:09 «Он — сепаратист»: вокруг менеджера Усика разразился громкий скандал
- 11:06 Обезьяна на мотоцикле похитила ребенка: видео шокировало сеть
- 11:04 Метель и мороз: в сети показали свежее фото из Карпат
- 10:47 "Забыли о прокачке мозга": Ксения Собчак резко высказалась о звездных прямых эфирах
- 10:46 Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе: что осталось за кадром
- 10:29 В Украине сняли запрет на проведение плановых операций
- 10:22 Главари "ЛНР" закрывают шахту в Зоринске: местные жители оказались никому не нужны
- 10:08 Путина загнали в угол: политолог предрек конец российским авантюрам с гонкой вооружений
- 10:06 Когда украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты
- 09:58 Девушка футболиста «Ювентуса» повторила эротический челлендж невесты Роналду
- 09:48 Подростки на скутере сбили киевлянку на тротуаре
- 09:38 "Чудеса доставки": в Киеве велокурьер ехал задом наперед и попал на видео
Метель и мороз: в сети показали свежее фото из Карпат
В то время, как синоптики прогнозировали на 4 мая дожди и грозы, в высокогорье Карпат утром в понедельник была метель.
Как сообщают в Черногорском горном поисково-спасательном отряде, на горе Поп Иван Черногорский было облачно: «Видимость ограничена до 40 метров. Температура воздуха -2° С. Падает мелкий снег. Метель».
Нет солнца и на популярных горнолыжных курортах. Так, веб-камера на Драгобрате показывает хмурую погоду и остатки снега, лежащие на трассах.
В Буковеле идет дождь, температура воздуха составляет +2 градуса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео последствий сильнейшего ливня, обрушившегося на Черновцы. Движение на улицах города перекрывала не только вода, но и рухнувшие деревья.
Фото со странички Черногорского горного поисково-спасательного отряда в социальных сетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?