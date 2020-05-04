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Какие записи являются общедоступными в штате Аризона: важные аспекты
Более 100 лет назад в Аризоне были приняты первые законы об общественных документах. За прошедшее столетие в них были внесенынекоторые изменения, цель которых — сделать их более ясными, привести в соответствие с развивающимися, изменяющимися технологиями. В дополнение к закону о публичных записях, в штате также есть отдельный закон об открытых собраниях, который гласит, сборы любого публичного органа должны проводиться открыто.
Столкнувшись с необходимостью получить доступ к такой документации, человек может действовать различными способами. Самый простой — посетить ресурс Arizona Public Records, на котором собрана обширная база официальных отчетов, документов. Также можно связаться с сотрудником государственного учреждения, изложив свою просьбу устно или в письменном виде.
Какая информация считается секретной?
Несмотря на то, что закон говорит о том, что все действия государственных органов, деятелей должны быть известны общественности, некоторые материалы являются конфиденциальными. Получить к ним доступ может лишь ограниченный круг людей, имеющих специальное разрешение или занимающих особые должности.
Доступ закрыт к следующей информации:
• Сведения о членах жюри присяжных.
• Засекречены данные о рождении, смерти. Это связано с частыми случаями краж личности;
• Медицинские заметки.
• Персональная контактная информация (адреса, номера телефонов).
• С 2010 года вы больше не можете получить доступ к именам отдельных лиц / фирм, которые подают заявки на государственные контракты, до тех пор, пока контракт не будет завершен.
• Отчеты об усыновлении — их изучить можно только при наличии судебного разрешения;
• Данные о жертвах насильственных преступлений.
• Некоторые сведения о государственных служащих, военных и других лицах, защищенных судом.
• Текущие расследования. Тут бывают исключения. Получить доступ к подобной информации хоть и сложно, но в некоторых случаях все-таки возможно. Главное доказать, что раскрытие данных не навредит делу, не позволит виновному избежать ответственности.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».