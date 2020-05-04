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Шоу-бизнес

Шикарная фигура: дочь Веры Брежневой порадовала горячими фото

12:53 4 мая 2020 168
Дочь Брежневой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая недавно показала пышную грудь, порадовала поклонников горячими фото.

«Солнечная крошка», — написала Соня в соцсетях, демонстрируя, как нежится под солнцем в пикантном купальнике.

Поклонники восхитились. «Шикарная фигура», «Королева света», «Ты прекрасна», «Красавица», «Ради тебя можно поменять ориентацию», «Модель! Вся в маму», «Горячая крошка», «Как стать такой же красивой как ты?» — пишут комментаторы.

Дочь Брежневой

Дочь Брежневой

Дочь Брежневой

Случаются и комментарии: «Соня, не слушая никого, ты прекрасна». Похоже, девушку ранее атаковали хейтеры, но она их отправила в черный список.

Комментаторы также отмечают, что Соня очень похожа на свою тетю — Викторию, которая не так давно пережила скандальный развод с Александром Цекало.

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