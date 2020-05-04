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Киев начали дезинфицировать с беспилотников
В Киеве для проведения дезинфекции от коронавируса будут использовать дроны. Об этом в понедельник, 4 мая, на брифинге заявил городской голова Виталий Кличко. Ранее эти беспилотные летательные аппараты использовались для обработки полей пестицидами.
«Город использует для дезинфекции и беспилотные технологии — дроны. Такую технологию уже протестировали на мусороперерабатывающем заводе „Энергия“ и в „Киевпасстрансе“. Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, наиболее угрожающими местами. Также она эффективно покрывает площадь обработки и экономит время», — заявил Кличко.
Он отметил, что теперь такие БПЛА могут дезинфицировать трамваи, а также промышленные территории.
По словам Кличко, дроны бесплатно предоставила городу компания-производитель.
Ранее сообщалось, что жителей столицы предупредили о возможных перебоях с предоставлением коммунальных услуг.
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