Киев начали дезинфицировать с беспилотников

Украина

В Киеве для проведения дезинфекции от коронавируса будут использовать дроны. Об этом в понедельник, 4 мая, на брифинге заявил городской голова Виталий Кличко. Ранее эти беспилотные летательные аппараты использовались для обработки полей пестицидами.

«Город использует для дезинфекции и беспилотные технологии — дроны. Такую технологию уже протестировали на мусороперерабатывающем заводе „Энергия“ и в „Киевпасстрансе“. Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, наиболее угрожающими местами. Также она эффективно покрывает площадь обработки и экономит время», — заявил Кличко.

Он отметил, что теперь такие БПЛА могут дезинфицировать трамваи, а также промышленные территории.

По словам Кличко, дроны бесплатно предоставила городу компания-производитель.

Ранее сообщалось, что жителей столицы предупредили о возможных перебоях с предоставлением коммунальных услуг.

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