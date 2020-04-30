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Киевлян предупредили о возможных перебоях с предоставлением коммунальных услуг
В Киеве возможны перебои с представлением жителям столицы коммунальных услуг — люди и предприятия, многие из которых столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, задолжали коммунальщикам почти 6 миллиардов гривен.
«Тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца», — заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, деньги, полученные от киевлян, идут на зарплату работникам сферы коммунальных услуг, а также на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо отремонтировать до начала нового отопительного сезона.
«В Facebook создана страничка, на которой в личных сообщениях можно связаться со специалистами „Центра коммунального сервиса“ и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Консультации дают и на „горячей линии“ центра. Мы открыли дополнительно 10 стационарных номеров телефонов — соответственно в каждом районе города», — добавил Кличко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2020 года власти Киева приняли решение отключить отопление на 10 дней раньше, чем обычно — с 5 апреля.
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