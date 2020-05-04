- 14:38 Под Днепром грузовик смял легковушку: есть жертвы
- 14:38 Украли на миллионы: в Украине задержали банду, обворовывавшую церкви
- 14:28 День ангела Виталия: поздравления и красивые открытки
- 14:16 Девушка Милевского потешила фанов пикантными снимками
- 14:16 Пользователей соцсети возмутили нечеткие ответы замминистра образования Егора Стадного о проведении экзаменов
- 14:01 Карантин в Украине продлили до 22 мая, с 11 мая начнутся ослабления
- 13:59 Курс доллара упал ниже 27 гривен: что будет дальше
- 13:44 Чтобы дети не плакали от голода: в Кении мать восьмерых детей варила камни, имитируя готовку
- 13:31 В Украине заработала электронная платформа онлайн-мониторинга здоровья
- 13:27 Киев начали дезинфицировать с беспилотников
- 13:16 Дожди и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 13:16 Кабмин рассматривает вопрос ослабления карантина: прямая трансляция
Карантин в Украине продлили до 22 мая, с 11 мая начнутся ослабления
Кабинет министров принял решение, что карантин в Украине продлевается до 22 мая. Одновременно с 11 мая отменяется ряд запретов для населения и ограничений для бизнеса. На заседании Кабмина было объявлено, что уровень заболеваемости COVID-19 уже 17 дней находится на плато, а потому можно готовить план выхода из карантина.
С 11 мая будут открыты:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- парикмахерские; салоны красоты;
- кафе и рестораны с летними площадками и в режиме «на вынос»;
- заведения оптовой и розничной торговли (с ограничениями);
- музеи, библиотеки;
- спортивные тренировочные комплексы;
- сервисные центры по ремонту бытовой техники.
Также смогут работать;
- стоматологи;
- адвокаты, нотариусы, аудиторы.
Минздрав предложил дополнить «белый список» центрами психологической и психиатрической помощи. Минкультуры, в свою очередь, настояло, чтобы изъять из списка библиотеки, а из музеев открыть лишь историко-культурные заповедники, музеи под открытым небом. Постановление будет дорабатываться в течение двух дней.
Напомним, ранее было объявлено, что Украина начнет выходить из карантина с 11 мая 2020 года по пятиэтапному плану.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..