Украина

Карантин в Украине продлили до 22 мая, с 11 мая начнутся ослабления

Кабинет министров принял решение, что карантин в Украине продлевается до 22 мая. Одновременно с 11 мая отменяется ряд запретов для населения и ограничений для бизнеса. На заседании Кабмина было объявлено, что уровень заболеваемости COVID-19 уже 17 дней находится на плато, а потому можно готовить план выхода из карантина.

С 11 мая будут открыты:

парки, скверы, зоны отдыха;

парикмахерские; салоны красоты;

кафе и рестораны с летними площадками и в режиме «на вынос»;

заведения оптовой и розничной торговли (с ограничениями);

музеи, библиотеки;

спортивные тренировочные комплексы;

сервисные центры по ремонту бытовой техники.

Также смогут работать;

стоматологи;

адвокаты, нотариусы, аудиторы.

Минздрав предложил дополнить «белый список» центрами психологической и психиатрической помощи. Минкультуры, в свою очередь, настояло, чтобы изъять из списка библиотеки, а из музеев открыть лишь историко-культурные заповедники, музеи под открытым небом. Постановление будет дорабатываться в течение двух дней.

Напомним, ранее было объявлено, что Украина начнет выходить из карантина с 11 мая 2020 года по пятиэтапному плану.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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