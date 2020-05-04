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Украина

Карантин в Украине продлили до 22 мая, с 11 мая начнутся ослабления

14:01 4 мая 2020 795
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Кабинет министров принял решение, что карантин в Украине продлевается до 22 мая. Одновременно с 11 мая отменяется ряд запретов для населения и ограничений для бизнеса. На заседании Кабмина было объявлено, что уровень заболеваемости COVID-19 уже 17 дней находится на плато, а потому можно готовить план выхода из карантина.

С 11 мая будут открыты:

  • парки, скверы, зоны отдыха;
  • парикмахерские; салоны красоты;
  • кафе и рестораны с летними площадками и в режиме «на вынос»;
  • заведения оптовой и розничной торговли (с ограничениями);
  • музеи, библиотеки;
  • спортивные тренировочные комплексы;
  • сервисные центры по ремонту бытовой техники.

Также смогут работать;

  • стоматологи;
  • адвокаты, нотариусы, аудиторы.

Минздрав предложил дополнить «белый список» центрами психологической и психиатрической помощи. Минкультуры, в свою очередь, настояло, чтобы изъять из списка библиотеки, а из музеев открыть лишь историко-культурные заповедники, музеи под открытым небом. Постановление будет дорабатываться в течение двух дней.

Напомним, ранее было объявлено, что Украина начнет выходить из карантина с 11 мая 2020 года по пятиэтапному плану.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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