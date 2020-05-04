Украина

Место сдачи ВНО можно изменить: в Минобразования сделали важное заявление

С 6 до 18 мая можно будет изменить место сдачи ВНО, которое было указано при регистрации. Об этом Министерство образования и науки проинформировало руководителей учебных заведений. Ранее в Минобразования приняли важное решение по студентам.

Смена место сдачи ВНО возможна для тех, чьи места жительства и учебное заведение находятся в различных областях либо на расстоянии друг от друга, которое превышает 150 километров. Соответствующее письмо МОН направило 4 мая 2020 года.

Изменить место прохождения ВНО участники могут на населенный пункт, который максимально приближен к их месту жительства или пребывания. Для этого надо обратиться к руководителю своего учебного заведения и указать необходимое местоположение.

Ранее сообщалось, что киевские школы обратились с просьбой в Минобразования.

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