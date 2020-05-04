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Эхо скандала: известный интернет-магазин снял с продажи антиукраинскую книгу о Донбассе
Книжный интернет-магазин Yakaboo извинился за то, что в онлайн-продажу поступила книга антиукраинского содержания, посвященная войне на Донбассе.
«Уважаемые клиенты и партнеры! В нашей системе управления контентом произошла ошибка. На витрине нашего онлайн-маркетплейса случайно оказалась книга, которая транслирует идеи и философию, несовместимую с гражданской позицией компании Yakaboo и всех наших читателей и партнеров. Также как и вы, мы расстроены этой ситуацией и приносим всем свои искренние извинения», — написано в Facebook магазина Yakaboo.
Появление в продаж антиукраинской книги «Гамарджоба, панове» сотрудник Yakaboo Іван Богдан объясняет сбоем.
«Как только стало известно о появлении неприемлемой книги, мы сразу же сняли ее с витрины и отключили продавца от нашего маркетплейса. Ни одного экземпляра не было продано. Спасибо всем тем из вас, кто молниеносно отреагировал на эту ситуацию», — написал он.
Ранее сообщалось, что российский писатель-боевик Захар Прилепин взял в свою партию беглых чиновников «ДНР».
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