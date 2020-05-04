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"Детские выплаты" частным предпринимателям: как оформить матпомощь
Украинцам, которые во время карантина вынужденно остались без работы, снова напомнили о возможности оформления государственной помощи. Право на ее получение имеют физические лица-предпринимателям, а также малообеспеченные семьи, имеющие детей до 10 лет, отмечает Центр общественного мониторинга и контроля.
В то же время, по информации Министерства социальной политики, среди ФОПов за помощью могут обратиться только относящиеся к I-II группам плательщиков единого налога. Обязательным условием является отсутствие задолженности по уплате ЕСВ в течение года.
В свою очередь родители несовершеннолетних детей должны быть официально зарегистрированы в Центре занятости. Сделать это можно и онлайн.
Размер выплат привязан к прожиточному минимуму на ребенка до 10 лет. Таким образом, ФОПам, имеющим ребенка до 6 лет, будет выплачиваться 1779 гривен, а родителям детей от 6 до 10 лет — 2218 гривен.
Что касается помощи малообеспеченным семьям, то при наличии несовершеннолетних детей она составит 2800−3020 гривен.
Выплаты финансируются из бюджетного Фонда борьбы с коронавирусом.
Оформить помощь можно онлайн на сайте Минсоцполитики. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале e-services.msp.gov.ua при помощи электронной цифровой подписи. К заявлению прилагаются копия паспорта, ИНН, а также свидетельства о рождении ребенка.
Выплаты будут продолжаться во время карантина и в течение месяца после его отмены.
Напомним, Кабинет Министров принял решение о прекращении карантина в связи с пандемией коронавируса с 22 мая.
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