26.88 / 27.18 29.02 / 29.55
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Детские выплаты" частным предпринимателям: как оформить матпомощь

19:00 4 мая 2020 75
«Детские выплаты» частным предпринимателям: как оформить матпомощь
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинцам, которые во время карантина вынужденно остались без работы, снова напомнили о возможности оформления государственной помощи. Право на ее получение имеют физические лица-предпринимателям, а также малообеспеченные семьи, имеющие детей до 10 лет, отмечает Центр общественного мониторинга и контроля.

В то же время, по информации Министерства социальной политики, среди ФОПов за помощью могут обратиться только относящиеся к I-II группам плательщиков единого налога. Обязательным условием является отсутствие задолженности по уплате ЕСВ в течение года.

В свою очередь родители несовершеннолетних детей должны быть официально зарегистрированы в Центре занятости. Сделать это можно и онлайн.

Размер выплат привязан к прожиточному минимуму на ребенка до 10 лет. Таким образом, ФОПам, имеющим ребенка до 6 лет, будет выплачиваться 1779 гривен, а родителям детей от 6 до 10 лет — 2218 гривен.

Что касается помощи малообеспеченным семьям, то при наличии несовершеннолетних детей она составит 2800−3020 гривен.

Выплаты финансируются из бюджетного Фонда борьбы с коронавирусом.

Оформить помощь можно онлайн на сайте Минсоцполитики. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале e-services.msp.gov.ua при помощи электронной цифровой подписи. К заявлению прилагаются копия паспорта, ИНН, а также свидетельства о рождении ребенка.

Выплаты будут продолжаться во время карантина и в течение месяца после его отмены.

Напомним, Кабинет Министров принял решение о прекращении карантина в связи с пандемией коронавируса с 22 мая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Валерий Чалый

Россия не любит компромиссы: известный дипломат объяснил, почему война будет долгой, и предостерег Зеленского

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

отделение Новой почты № 20 во Львове

Во Львове прогремел взрыв в отделении почты: первые детали происшествия (фото)

ТРЦ «Оазис»

В Киеве ливень затопил торгово-развлекательный центр (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер