«Детские выплаты» частным предпринимателям: как оформить матпомощь

Общество и люди

Украинцам, которые во время карантина вынужденно остались без работы, снова напомнили о возможности оформления государственной помощи. Право на ее получение имеют физические лица-предпринимателям, а также малообеспеченные семьи, имеющие детей до 10 лет, отмечает Центр общественного мониторинга и контроля.

В то же время, по информации Министерства социальной политики, среди ФОПов за помощью могут обратиться только относящиеся к I-II группам плательщиков единого налога. Обязательным условием является отсутствие задолженности по уплате ЕСВ в течение года.

В свою очередь родители несовершеннолетних детей должны быть официально зарегистрированы в Центре занятости. Сделать это можно и онлайн.

Размер выплат привязан к прожиточному минимуму на ребенка до 10 лет. Таким образом, ФОПам, имеющим ребенка до 6 лет, будет выплачиваться 1779 гривен, а родителям детей от 6 до 10 лет — 2218 гривен.

Что касается помощи малообеспеченным семьям, то при наличии несовершеннолетних детей она составит 2800−3020 гривен.

Выплаты финансируются из бюджетного Фонда борьбы с коронавирусом.

Оформить помощь можно онлайн на сайте Минсоцполитики. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале e-services.msp.gov.ua при помощи электронной цифровой подписи. К заявлению прилагаются копия паспорта, ИНН, а также свидетельства о рождении ребенка.

Выплаты будут продолжаться во время карантина и в течение месяца после его отмены.

Напомним, Кабинет Министров принял решение о прекращении карантина в связи с пандемией коронавируса с 22 мая.

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