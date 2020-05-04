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Политика

Россия не любит компромиссы: известный дипломат объяснил, почему война будет долгой, и предостерег Зеленского

19:23 4 мая 2020 427
Валерий Чалый
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинско-российский военный конфликт является лишь следствием исторического конфликта с Россией, и будет продолжаться еще долго. Такое мнение в интервью Главкому высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Напомним, ранее бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин констатировал, что в условиях падения цен на нефть для Кремля захват Украины стал еще более актуальным.

Он не верит в то, что падение цен на энергоносители в мире существенно повлияет на настроения кремлевской верхушки, ведь они уверены в стабильности «подушки» в виде Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. И действительно, это долгосрочный ресурс в условиях большой лояльности и терпимости самих россиян.

Тем не менее пандемия отнимает все больше ресурсов и скоро экономический кризис коснется всех россиян. Чтобы удержать власть, Путину и его приспешникам нельзя идти на попятную на Донбассе.

Именно поэтому нам нужно быть готовыми к длительному противостоянию с агрессором. Да, мы не можем пройти победным маршем по Красной площади, но мы имеем право на самооборону, можем заставить врага отступить с нашей земли и восстановить территориальную целостность Украины, — отмечает дипломат.

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В этой связи ключевым заданием президента Зеленского, считает экс-посол, является поддержка солидарности с Украиной мировых лидеров, а не сворачивание на ложный путь легких решений, которые в конечном итоге приведут нас к капитуляции.

«Россияне оценивают все… риски. Если они видят, что могут военными средствами быстро взять Украину под контроль, то они бы это сделали, не колеблясь… Другой момент — они еще надеются, что удастся подорвать Украину изнутри. В этой плоскости угрозы растут. К сожалению, эти риски усиливает разбалансированность государственного управления, ослабление действий в сфере безопасности, уменьшение активности реформ, отсутствие единения всех граждан в единую политическую нацию», — констатирует Валерий Чалый.

Отметим, что ранее в интервью «ФАКТАМ» ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан высказал альтернативное мнение о том, что война против Украины в России утратила свою актуальность.

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