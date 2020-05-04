26.88 / 27.18 29.02 / 29.55
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

От коронавируса вылечился нардеп из ОПЗЖ

20:13 4 мая 2020 111
Вадим Новинский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 4 мая, народный депутат Вадим Новинский, у которого в апреле обнаружили коронавирус, заявил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

«После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», — написал Новинский в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что от коронавируса вылечился внефракционный народный депутат Сергей Рудик. В качестве подтверждения выздоровления он показал результаты компьютерной томограммы своих легких.

А недавно вылечившийся от коронавируса народный депутат Сергей Шахов выступил против введенного в Украине жесткого карантина. По его словам, такие меры борьбы с пандемией COVID-19 могут закончиться бедностью, голодом и ухудшением криминогенной ситуации. Сам Шахов почувствовал болезненное состояние после возвращения из Швейцарии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

Бьянка

"Приятного аппетита": запрещенная в Украине певица показала, как ест на унитазе (фото)

Полицейское сопровождение

Полицейский начальник похитил трубопровод стоимостью миллионы гривен и вывез под охраной подчиненных

Тест

Коронавирус поразил табор ромов под Одессой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер