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От коронавируса вылечился нардеп из ОПЗЖ
В понедельник, 4 мая, народный депутат Вадим Новинский, у которого в апреле обнаружили коронавирус, заявил, что получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
«После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», — написал Новинский в своем Facebook.
Ранее сообщалось, что от коронавируса вылечился внефракционный народный депутат Сергей Рудик. В качестве подтверждения выздоровления он показал результаты компьютерной томограммы своих легких.
А недавно вылечившийся от коронавируса народный депутат Сергей Шахов выступил против введенного в Украине жесткого карантина. По его словам, такие меры борьбы с пандемией COVID-19 могут закончиться бедностью, голодом и ухудшением криминогенной ситуации. Сам Шахов почувствовал болезненное состояние после возвращения из Швейцарии.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»