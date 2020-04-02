«В нашей семье первой заболела 65-летняя мама жены», — Сергей Шахов

Украина

44-летний парламентарий Сергей Шахов (группа «Довіра») стал первым депутатом, у которого диагностировали COVID-19. Его госпитализировали с пневмонией. Невзирая на болезнь, нардеп активно делился в соцсетях со своими подписчиками ощущениями, рассказывал, как лечат и чем кормят в больнице и что он читает. 31 марта его выписали из больницы. Шахов убежден, что главное в такой непростой ситуации — это позитивный настрой. В беседе с «ФАКТАМИ» он повторил несколько раз: «Старайтесь не паниковать».

«Поверьте, не так страшен черт, как его малюют»

— Сергей, как вы себя сейчас чувствуете?

— Более-менее нормально. Еще ослабленный, конечно, но, думаю, на реабилитацию и полное выздоровление хватит недели.

— Как развивалась болезнь?

— Прежде всего я уверен, что коронавирус «бродил» по стране до того, как мы узнали о нем. Вспомните, в декабре в новостях на «1+1» рассказали, что появился какой-то страшный вирус, который приводит к пневмонии.

В нашей семье первой заболела 65-летняя мама жены. Ее хворь длилась целый месяц. Симптомы — такие же, какие позже были и у меня. Она лечилась самостоятельно, все перенесла на ногах. Потом, в начале февраля, заболели дети — пятилетняя младшая дочка и 10-летний сын. Снова та же картина — температура 39, у них исчезло обоняние, не функционировали вкусовые рецепторы. Они тоже лечились дома. Скорая помощь и семейный врач ставили диагноз ОРВИ. Слова «коронавирус» еще никто не произносил в стране. Да и анализов на него не было.

Читайте также: Коронавирусом на Закарпатье могут быть заражены уже тысячи людей

Когда дети и теща выздоровели, мы с супругой решили съездить в Европу на три дня — с 7 по 11 марта. Не стесняемся и не боимся говорить, что были в Женеве и Куршевеле.

12 марта, сразу по прилету из Женевы, почувствовал себя плохо. Мои предположения: я заразился в Украине, а болезнь могла активироваться в поездке. Температура — 38 (она потом держалась две недели), ломило все тело, болели голова и глаза. Однако у меня, наоборот, почему-то обострились и нюх, и вкусовые рецепторы. Вызвал врачей. Они диагностировали ОРВИ. Через два дня, когда я снова вызвал скорую помощь, медики сказали, что есть лаборатория, которая может сделать анализ на коронавирус. Анализ подтвердил COVID-19 у меня и у жены.

В общем, спустя восемь дней после начала недомогания забрали в больницу. Поскольку давно не болел, не знаю, насколько лечение было сложным. Перенес его нормально, хотя, конечно, перетрепало.

Я сразу сообщил о болезни СМИ. Потом, уже из больничной палаты, дважды в день выходил на связь в Facebook и рассказывал, как болею и что ничего в этом страшного нет.

— Признайтесь честно, плохие мысли все-таки были?

— Да не было вообще! Во-первых, я оптимист по жизни. Во-вторых, считаю, что на все воля Божья. Если я первым из политиков заболел коронавирусом, значит, так было нужно Господу, чтобы именно Шахов успокаивал народ и подавал пример.

Мы же видим, сколько баек распространяют боты про коронавирус, чтобы посеять панику и оказать психологическое давление на впечатлительных граждан. Реально же есть такие, кто сходит с ума от страха.

Уже появился анекдот на эту тему. «Моня, ты знаешь, что похоронили Софу и Александра Борисовича? — Умерли от коронавируса? — Нет, сбила машина. — А-а-а, ну тогда ничего страшного».

Убежден, что самый опасный коронавирус в мире — это паника. Поверьте, не так страшен черт, как его малюют.

— Вы обрели серьезный опыт. Что посоветуете украинцам?

— Ученые говорят, что коронавирусом переболеют 75 процентов жителей земли. Надо беречься. В первую очередь обязательно мыть руки. Как можно меньше дотрагиваться до лица. Людям старшего возраста следует сидеть дома и никуда не выходить. Молодежь должна помогать старикам и инвалидам во всем: принести продукты, средства защиты и т. д.

Пандемия быстро не закончится. Я верю в версию, что коронавирус — биологическое оружие. Говорят же, что еще три каких-то вируса на подходе…

«Настроенный на позитив человек обязательно выздоровеет. Так что будьте оптимистами»

— Как активный человек ощущает себя в изоляции?

— Ну, я в детстве, бывало, проводил все лето на больничной койке. То переломы, то порезы, то ожоги. Так что некая закалка имелась.

Лежал в боксе один. Врачи так решили. Хотя с кем-то было бы, безусловно, веселее. Продолжал работать, читал книги, смотрел документальные фильмы. Прочел много статей про коронавирус. Главное — настроил себя на выздоровление.

Поэтому всем жителям Украины желаю здоровья, хорошего настроения. Не надо паниковать и сразу бежать по врачам. Что бы вам ни говорили по телевизору, включайте мозги. И тогда все будет в порядке.

Знайте, что улыбка помогает жить. И молитва тоже помогает. Настроенный на позитив человек обязательно выздоровеет. Так что будьте оптимистами.

— Вы сейчас опасны для окружающих?

— Точно не опасен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кто из высших чиновников в Украине заразился COVID-19.

Напомним, что, как рассказал «ФАКТАМ» заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15−25 апреля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter