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У Зеленского решили дополнить украинскую делегацию на переговорах в Минске чиновниками и нардепами
Офис президента Украины намерен инициировать расширение представительства Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Отметим, что на встрече министров иностранных дел «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ), которая была впервые проведена за два года 1 мая, Россия выступала как сторона конфликта в Украине.
Как сообщил глава Офиса Андрей Ермак, с этой инициативой соглашаются и представители стран-участниц Нормандской четверки, надеясь на увеличение эффективности Минского формата.
«Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем нашей делегации Кучмой, его заместителем становится вице-премьер Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по одному представителю на уровне не ниже замминистра», — рассказал Ермак во время он-лайн общения, организованного Atlantic Council.
Кроме представителей исполнительной власти, в состав украинской делегации войдут народные депутаты.
Еще одна инициатива ОПУ — сделать переговоры в Минске ежедневными (в настоящее время консультации проводятся раз в две недели).
Напомним, ранее у Зеленского согласились на создание так называемого «Консультативного совета», однако эта идея была жестко раскритикована в Украине.
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