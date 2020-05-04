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Украина

У Зеленского решили дополнить украинскую делегацию на переговорах в Минске чиновниками и нардепами

20:42 4 мая 2020 69
У Зеленского решили дополнить украинскую делегацию на переговорах в Минске чиновниками и нардепами
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Офис президента Украины намерен инициировать расширение представительства Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Отметим, что на встрече министров иностранных дел «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ), которая была впервые проведена за два года 1 мая, Россия выступала как сторона конфликта в Украине.

Как сообщил глава Офиса Андрей Ермак, с этой инициативой соглашаются и представители стран-участниц Нормандской четверки, надеясь на увеличение эффективности Минского формата.

«Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем нашей делегации Кучмой, его заместителем становится вице-премьер Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по одному представителю на уровне не ниже замминистра», — рассказал Ермак во время он-лайн общения, организованного Atlantic Council.

Кроме представителей исполнительной власти, в состав украинской делегации войдут народные депутаты.

Еще одна инициатива ОПУ — сделать переговоры в Минске ежедневными (в настоящее время консультации проводятся раз в две недели).

Напомним, ранее у Зеленского согласились на создание так называемого «Консультативного совета», однако эта идея была жестко раскритикована в Украине.

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