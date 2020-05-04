26.88 / 27.18 29.02 / 29.55
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Последний учебный день в школах — 31 мая: Минобразования расставило точки над "і"

21:25 4 мая 2020 401
Последний учебный день в школах&nbsp;— 31 мая: Минобразования расставило точки над «і»
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Решение правительства о продлении карантина до 22 мая не отразится на заведениях образования — они по-прежнему будут проводить занятия дистанционно и готовиться к завершению учебного года. Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Таким образом, календарь обучения выглядит так:

  • до 31 мая продолжаются занятия;
  • до 1 июля должен быть завершен учебный год;
  • в течение июня педсоветы рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после сдачи ГИА в форме ВНО. В случае, если учащиеся 1−8 и 10 классов не планируют учиться в этом заведении образования дальше, школы направляют копии их документов учащимся по электронной почте, а оригиналы документов выдадут уже в сентябре 2020−21 учебного года.

Ради предупреждения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.

Информацию об образовательном процессе в условиях карантина МОН разместил на онлайн-ресурсе mon-covid19.info.

Напомним, ранее нардеп Роман Грищук в интервью «ФАКТАМ» рассказал обо всех новациях учебного года 2019−2020.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бьянка

"Приятного аппетита": запрещенная в Украине певица показала, как ест на унитазе (фото)

Последний учебный день в школах&nbsp;— 31 мая: Минобразования расставило точки над «і»

Последний учебный день в школах — 31 мая: Минобразования расставило точки над "і"

Второй этап медреформы будет приостановлен,&nbsp;— Зеленский

Второй этап медреформы будет приостановлен, — Зеленский (видео)

ТРЦ «Оазис»

В Киеве ливень затопил торгово-развлекательный центр (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер