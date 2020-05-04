Украина

Последний учебный день в школах — 31 мая: Минобразования расставило точки над "і"

Решение правительства о продлении карантина до 22 мая не отразится на заведениях образования — они по-прежнему будут проводить занятия дистанционно и готовиться к завершению учебного года. Об этом заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Таким образом, календарь обучения выглядит так:

до 31 мая продолжаются занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

в течение июня педсоветы рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после сдачи ГИА в форме ВНО. В случае, если учащиеся 1−8 и 10 классов не планируют учиться в этом заведении образования дальше, школы направляют копии их документов учащимся по электронной почте, а оригиналы документов выдадут уже в сентябре 2020−21 учебного года.

Ради предупреждения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.

Информацию об образовательном процессе в условиях карантина МОН разместил на онлайн-ресурсе mon-covid19.info.

Напомним, ранее нардеп Роман Грищук в интервью «ФАКТАМ» рассказал обо всех новациях учебного года 2019−2020.

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