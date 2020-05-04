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Избиение полицейскими журналиста в Киеве: Денис Ялухин рассказал свою версию событий
В Киеве патрульные избили шеф-редактора новостей издания Delo.ua Дениса Ялухина, спровоцировав сотрясение мозга. По словам пострадавшего, инцидент произошел, когда он в очередной раз по решению суда пытался добиться от своей бывшей супруги встречи со своей дочерью.
Прибывшие патрульные неадекватно отреагировали на его попытку позвать дочь (ее не выпускала из квартиры бывшая жена). В какой-то момент на него набросились и начали бить по голове, по корпусу, под дых.
«И надели наручники. Я не сопротивлялся. Если бы сопротивлялся — уже сидел бы в клетке. Меня обвинили в неповиновении. Я же уверен, что я ничего не нарушил», — рассказал Денис.
В частной клинике, куда журналист обратился после инцидента, у него диагностировали сотрясение головного мозга 1−2 степени, а также гипертонический криз.
Напомним, ранее от действий силовиков пострадали журналисты Громадське.
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