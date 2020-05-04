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Экс-футболист «Шальке», признанный четыре года назад погибшим, обнаружен живым (фото)
Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианик Камба, который четыре года считался погибшим, оказался жив-здоров.
Как сообщает Bild, официально смерть Камбы, игравшего в одной команде с легендарным голкипером сборной Германии Мануэлем Нойером, зафиксировали еще в 2016 году. Считалось, что футболист c конголезскими корнями погиб в автокатастрофе у себя на родине. Однако теперь выяснилось, что это неправда. Сейчас 33-летний Камба проживает с семьей в немецком регионе Рур.
В 2016 году ФК «Шальке» сообщил о гибели своего воспитанника
Предполагается, что игрок инсценировал собственную смерть ради страховых выплат. Немецкая прокуратура уже проводит расследование относительно супруги футболиста. Ее обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.
Отметим, что Камба выступал за молодежную команду «Шальке», а в 2008—2015 годах играл за клубы низших дивизионов Германии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что аргентинский футболист Родриго Хольгадо стал виновником ДТП, в котором погиб мотоциклист.
Фото bild. de
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